Serie C 2022/2023, Arzignano ok: 1-0 alla Juventus U23

di Mattia Zucchiatti 41

L’Arzignano batte 1-0 la Juventus U23 e consolida la posizione playoff nel girone A di Serie C 2022/2023. Le prime occasioni sono tutte degli ospiti. Al 18′ Parigi effettua un traversone dalla destra, Bordo va di testa e sfiora il palo alla destra di Daffata. L’estremo difensore bianconero non si fa sorprendere al 20′ quando Lunghi si libera di un avversario e lascia partire dalla lunga distanza un destro potente ma centrale. Al 29′ arriva il meritato 1-0 dell’Arzignano. Bordo riceve uno scarico al limite dell’area e scocca un tiro rasoterra che non lascia scampo al portiere avversario. La Juve cresce nel finale di primo tempo. E al 34′ Saio è costretto ad un doppio intervento per negare il gol a Sekulov e Cudrig. Il secondo tempo è un monologo della Juventus. Ci provano Sekulov, Cudrig e Yildiz, ma Saio si conferma in serata di grazia. E nel finale, dopo una traversa di Pecorino, Daffara nega anche il 2-0 su rigore a Grandolfo.