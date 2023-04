Serie C 2022/2023, il Vicenza rimonta il Pordenone. FeralpiSalò sconfitta a Novara

Il Vicenza supera 2-1 in rimonta il Pordenone nel match del Romeo Menti valevole per la trentasettesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2022/2023: le reti di Rolfini e Ferrari ribaltano l’iniziale vantaggio neroverde siglato da Dubickas. I biancorossi, dunque, consolidano il quarto posto in classifica e si portano ad una sola lunghezza da friulani. Colpaccio del Novara che, grazie ad un’autogol nel finale di Panico, stende 1-0 la neo-promossa FeralpiSalò.

NOVARA-PORDENONE

I padroni di casa si rendono pericolosi dopo appena cinque minuti con una conclusione imprecisa di Rolfini, ma sul ribaltamento di fronte sono i neroverdi a passare in vantaggio al 9′ con Edgaras Dubickas: l’attaccante riceve da Piscopo e batte Confente con un piatto di precisione. Dopo un momento di iniziale sbandamento, i biancorossi reagiscono tanto che al 29′ agguantano il pareggio grazie ad Alex Rolfini, bravo ad avventarsi su una corta respinta di Festa e a depositare in fondo al sacco. Neanche il tempo di metabolizzare l’1-1 per i friulani, che i ragazzi guidati da Dan Thomassen completano il sorpasso al 34′ con Franco Ferrari, che sfrutta perfettamente un cross basso di Cavion. Si va, dunque, a riposo sul parziale di 2-1.

Nella ripresa il Pordenone, anche attraverso i cambi di mister Domenico Di Carlo, prova a scuotersi e si lancia in avanti alla ricerca del gol del pareggio. Il Vicenza, dal suo canto, si difende in maniera ordinata e tenta il colpo in contropiede per chiudere i giochi. Le occasioni da rete latitano e, nonostante un finale abbastanza acceso, i Ramarri sono costretti ad arrendersi ai veneti che si impongono 2-1.

NOVARA-FERALPISALO’

Il primo squillo arriva da parte dei piemontesi, che al 5′ vanno alla conclusione con Marginean. Dopo una prima mezz’ora caratterizzata da una lunga fase di stallo, la formazione ospite neo-promossa in Serie B decide di alzare il ritmo. Al 31′ Butic tenta la deviazione con una torsione di testa, ma non inquadra lo specchio della porta, mentre qualche minuti più tardi è Di Molfetta a calciare dalla distanza, spedendo oltre la traversa. Al termine di un minuto di recupero le due squadre tornano negli spogliatoio sul risultato di 0-0.

Anche nella seconda frazione di gara il copione resta molto simile a quello dei primi quarantacinque minuti, con le due compagini che fanno molta fatica sfondare nella metà campo avversaria. Il Novara, che ha bisogno di punti in ottica playoff, è la squadra che ci prova con maggiore insistenza, ma la FeralpiSalò chiude bene ogni spazio e respinge al mittente i vari attacchi. A pochi minuti dal triplice fischio i ripetuti sforzi dei piemontesi vengono ripagati poiché Ciro Panico fa autogol su un tiro-cross del neo-entrato Margiotta, consegnando il vantaggio ai padroni di casa.