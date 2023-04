Serie C 2022/2023: frenano le prime della classe, bene Padova e Pergolettese

Perdono entrambe le alte in classifica, a secco Lecco e Pro Sesto. Successo per Pergolettese e Padova nella 37esima giornata di Serie C 2022/23.

Tra Pergolettese e Pro Sesto, partono bene i padroni di casa che sfiorano la rete al 17esimo con l’azione tra Maurizii e Corradi, è quest’ultimo che va alla conclusione senza però trovare lo specchio della porta. Poi sono gli ospiti a trovare il vantaggio con la rete messa a segno al 36esimo da Bariti che, la mette per Varas che con una mezza rovesciata insacca in porta.

Il Padova si impone per 3-1 sul Lecco. I padroni di casa sbloccano il risultato al quinto minuto di gioco con la rete di Vasic su assist di Russini. Poi il raddoppio al 27esimo: Jelenic allunga le distanze con un colpo di testa insaccatosi perfettamente in porta. Si attende fino al 64esimo per rianimare le speranze degli ospiti: è Tordini ad accorciare le distanze dopo aver ricevuto da Pinzauti, tocco morbido che spiazza Donnarumma. Vana però la rete della formazione di Foschi che subisce un nuovo allungo al 76esimo: Russini non sbaglia a tu per tu con Melgrati e firma il definito 3-1.