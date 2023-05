Serie C 2022/2023, il secondo turno nazionale playoff: Foggia col Crotone, il Cesena trova il Vicenza

La Serie C ha sorteggiato il quadro del secondo turno dei playoff nazionali, con l’ordine di final four e finale. Alle cinque qualificate di stasera si uniranno le tre seconde: Pordenone, Cesena e Crotone. La Virtus Entella si unisce alle teste di serie e viene sorteggiata con il Pescara. Ostacolo Vicenza per il Cesena, mentre il Foggia sfiderà il Crotone. Grande attesa anche per Lecco-Pordenone. Le squadre teste di serie giocheranno il ritorno in casa. Queste le date del prossimo turno: il 27 l’andata, il 31 maggio il ritorno.

Programma secondo turno nazionale (27-31 maggio)

SECONDO TURNO

Andata

Pescara-Virtus Entella

Lecco-Pordenone

Foggia Crotone

Vicenza-Cesena

Ritorno

Virtus Entella-Pescara

Pordenone-Lecco

Crotone-Foggia

Cesena-Vicenza

SEMIFINALI

Andata

Foggia/Crotone – Pescara/Entella (Semifinale A)

Lecco/Pordenone – Vicenza/Cesena (Semifinale B)

Ritorno

Pescara/Entella – Foggia/Crotone (Semifinale A)

Vicenza/Cesena – Lecco/Pordenone (Semifinale B)

FINALE

Andata

Vincente Semifinale A – Vincente Semifinale B

Ritorno

Vincente Semifinale B – Vincente Semifinale A