Regolamento ritorno finale Coppa Italia Serie C 2022/2023: come funziona con i gol in trasferta

Il regolamento del ritorno della finale di Coppa Italia di Serie C 2022/2023 tra Vicenza e Juventus U23: ecco come funziona con i gol in trasferta. Alle ore 20.30 di martedì 11 aprile si assegna il trofeo con il ritorno, l’andata era terminata 1-2 per i berici e così i bianconeri dovranno ribaltare il risultato, consci del fatto che non esiste più la regola del gol fuori casa che diventa doppio in caso di parità nel risultato dell’ambito del doppio confronto. In caso di 0-1 o di 2-3, dunque, si andrà ai supplementari o successivamente ai rigori, ovviamente discorso identico in caso di 1-2. Se la Juventus U23 vincerà con almeno due gol di scarto sarà la vincitrice, se i veneti non perderanno alzeranno loro la coppa.