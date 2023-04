Regolamento Benfica-Inter: come funziona con i gol fuori casa

L’Inter, dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime cinque partite di campionato, vuole rialzare la testa nel momento più importante della stagione cercando un successo contro il Benfica nel match valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Come noto il regolamento non prevede più che i gol realizzati in trasferta valgano doppio, per questo motivo la sfida sarà ancora più equilibrata nell’arco dei due match. In caso di successo dei nerazzurri all’Estadio Da Luz per 1-3 e di vittoria dei portoghesi al Giuseppe Meazza tra sette giorni, i ragazzi di Simone Inzaghi non sarebbero qualificati alla semifinale, bensì le due squadre andrebbero ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.