Benfica-Inter 0-2, Lukaku: “Bel risultato, capisco le critiche. Esultanza? A fine stagione spiego”

Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post-partita di Benfica-Inter 0-2, andata dei quarti di finale della Champions League 2022/2023. L’attaccante belga è stato uno dei grandi protagonisti nella vittoria nerazzurra: “Il 2-0 è un bel risultato, adesso pensiamo al campionato e poi al ritorno – afferma Lukaku – Abbiamo avuto diverse occasioni per fare anche il terzo gol, il rigore lo batto con grande concentrazione pensando solo alla palla. Non ascolto nemmeno i miei compagni.” Il giocatore nerazzurro ha parlato anche delle tante critiche ricevute nelle ultime settimane: “Le capisco e le accetto, io però posso solo guardare avanti e pensare alle mie prestazioni per aiutare la squadra.” Infine una battuta anche sull‘esultanza che sta facendo tanto discutere, replicata anche stasera: “Arriviamo a fine stagione, poi la spiegherò”.

BENFICA-INTER: PAGELLE E TABELLINO

CALHANOGLU ESULTA A CASA PER IL GOL DI LUKAKU (VIDEO)

BENFICA-INTER: HIGHLIGHTS E GOL (VIDEO)

INZAGHI: “GRANDISSIMA PARTITA, MA E’ SOLO PRIMO ROUND”