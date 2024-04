Regolamento Catania-Padova, finale Coppa Italia Serie C: ecco cosa succede a chi vince

Il regolamento di Catania-Padova, finale della Coppa Italia di Serie C 2023/2024: ecco cosa succede a chi vince in chiave playoff. Il trofeo, che impreziosirebbe la bacheca di una delle due formazioni, vale anche il piazzamento playoff nella fase nazionale. Che però, per gli euganei, è già raggiunto, ragion per cui anche in caso di vittoria veneta della manifestazione, il vantaggio di saltare i primi due turni della post season, quelli interni al girone, andrebbe alla finalista perdente.

I siciliani, però, non sono automaticamente sicuri di aver centrato l’obiettivo, né in caso di vittoria né in caso di finale persa. Questo perché non sono ancora certi di disputare i playout per evitare la retrocessione. Se finisse oggi il campionato sarebbero salvi e dunque ammessi alla fase nazionale dei playoff (come se fossero arrivati terzi in classifica a livello di privilegi), ma in caso di partite negative nelle prossime quattro che rimangono fino al termine della regular season, potrebbe arrivare lo spettro dei playout.

Al momento la squadra etnea è nell’ultima posizione utile per la salvezza, la quindicesima, scivolando in sedicesima o diciassettesima piazza potrebbe comunque salvarsi e non disputare i playout qualora il vantaggio nei confronti, rispettivamente, della penultima o terzultima, fosse di almeno 9 punti. In ogni caso, c’è una certezza: una squadra ai playout non può partecipare ai playoff, nemmeno se arrivati tramite la Coppa Italia di Serie C. Dunque in palio al Massimino c’è di fatto solo il trofeo, mentre il pass per i playoff è stato già ottenuto arrivando in finale, ma va difeso mantenendo la posizione salvezza in campionato.