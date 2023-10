Frena il Pescara di Zeman: tante occasioni sprecate, con la Vis Pesaro finisce 0-0

Concluso il posticipo dell’ottava giornata del girone B di Serie C 2023/24 tra Pescara e Vis Pesaro con il punteggio di 0-0. Dispiaciuta la squadra di Zeman per la moltitudine di occasioni create, Pesaro invece che porta a casa un importante pareggio.

Nel primo tempo grandi occasioni da entrambe le parti. A iniziare forte il match è il Pesaro, che all’11’ trova la sua occasione più importante della prima frazione. De Vries elude benissimo il fuorigioco, salta un paio di difensori avversari e tira dal limite. Miracolo in scivolata di Brosco, che evita il vantaggio ospite spedendo la palla in corner. Nella seconda parte a venire fuori è l’intraprendenza del Pescara. La squadra di casa ha la sua occasione più importante della prima frazione al 28′. Cuppone vince uno scontro fisico, entra in area e tira. Ceccacci, esattamente come Brosco in precedenza, compie una scivolata miracolosa ed evita ai suoi lo svantaggio.

Nel secondo tempo inizia il dominio della squadra di Zeman. Sale in cattedra Merola che ha sui piedi almeno tre importantissime occasioni da rete, ma non riesce mai a concludere in gol. La Vis Pesaro si barrica nella sua metà campo e tenta di portare a casa il punto del pareggio. Al 77′ l’occasione migliore della gara per gli abruzzesi. Accornero effettua un’ottima triangolazione con Merola e Pierno, si trova dinanzi da solo dinanzi a Polverino e spedisce la sfera clamorosamente fuori.