Cristiano Ronaldo si classifica come il miglior marcatore del 2023 con 40 gol, 1 in più di Erling Haaland e 5 in più di Kylian Mbappè. A 38 anni è riuscito ancora una volta a realizzare più di 40 gol in 12 anni: 48 nel 2010, 60 nel 2011, 63 nel 2012, 69 nel 2013, 61 nel 2014, 57 nel 2015, 55 nel 2016, 53 nel 2017, 49 nel 2018, 44 nel 2020, 47 nel 2021 e 40 nel 2023.