Abodi sul caso scommesse: “Alcuni non comprendono il loro ruolo, non solo sportivo”

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, è stato ospite dell’evento WEmbrace Sport 2023 dove ha commentato le ultime vicende che hanno coinvolto alcuni calciatori della Serie A. “Sembra che alcuni non comprendano ancora il senso della parola professionista. Esserlo presuppone non solo i diritti contrattuali, ma i doveri nei confronti degli appassionati. In questi giorni ho raccolto tanta delusione, amarezza e dispiacere. Questi sentimenti devono far capire la gravità dei gesti di questi ragazzi che evidentemente pur vivendo in una dimensione agiata non comprendono il loro ruolo, che non è solo sportivo, ma è di riferimento culturale e educativo”.