Finlandia-Danimarca oggi in tv: canale, orario e streaming qualificazioni Europei 2024

La Finlandia ospita la Danimarca nel match valevole per la fase a gironi delle qualificazioni agli Europei 2024. Inserite nel gruppo H, la Finlandia è al comando con 12 punti, seguita proprio dai danesi a quota 10. Match dunque fondamentale che potrebbe fare la differenza e che interesserà anche Slovenia e Kazakistan, altre nazioni in lotta per la qualificazione. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà la Danimarca, che già all’andata vinse 3-1 grazie a una tripletta di Hojlund. Calcio d’inizio alle ore 18.00 di oggi, domenica 10 settembre. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport, più precisamente sui canali Sky Sport Football (203) e Sky Sport 257, mentre su Sky Sport Calcio andrà in onda la Diretta Gol per seguire le azioni salienti delle altre partite. Streaming su Sky Go e NOW.