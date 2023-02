Lega Pro, Vulpis: “Ringrazio tutti coloro che mi hanno votato, per loro ci sarò sempre”

Quest’oggi la Lega Pro ha eletto il suo nuovo presidente Matteo Marani. Ad uscire sconfitto, invece, è stato Marcel Vulpis che, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto con un voto: “Ringrazio tutti i presidenti che mi hanno votato in questa tornata elettorale. Persone straordinarie e libere a cui sarò legato per tutta la mia vita. Hanno dimostrato una coerenza unica al mondo! Per loro ci sarò sempre! Grazie di cuore!”.