Formula E, prima gara in India: nel fine settimana si corre ad Hyderabad

Per la prima volta il Mondiale di Formula E fa tappa in India, per quello che sarà il quarto appuntamento della stagione. Il circuito cittadino di Hyderabad vedrà la prima competizione motoristica di alto livello del Campionato mondiale FIA nel Paese da un decennio a questa parte e diventerà il primo evento di corse automobilistiche elettriche in India. In testa alla classifica generale troviamo Pascal Wehrlein, pilota del TAG Heuer Porsche dopo le gare di Diriyah. Punta ad un buon risultato Lucas di Grassi, pilota del team di casa Mahindra Racing. “È importante per noi fare una buona gara in India, non solo per i tifosi, ma anche per il campionato. È una pista nuova per noi, come per tutti gli altri piloti della griglia. Ci impegneremo al massimo e spingeremo per ottenere il meglio dalla vettura. Non vediamo l’ora di vedere tutti i tifosi indiani sostenerci e vogliamo offrire loro un bello spettacolo”. Dello stesso avviso il compagno di scuderia Oliver Rowland: “In vista di Hyderabad sappiamo dove dobbiamo migliorare dopo il difficile weekend di Diriyah. Il fatto di avere i tifosi al nostro fianco aumenterà la nostra motivazione. Sappiamo che saranno completamente al nostro fianco e ci sosterranno, dandoci una spinta in più per ottenere una buona prestazione”.