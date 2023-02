Morte Fanchini, Shiffrin: “Condoglianze alla famiglia. Il mio cuore è con la squadra italiana”

Mikaela Shiffrin, campionessa americana di sci, ha voluto salutare l’ex azzurra scomparsa ieri sera a soli 37 anni. “Una giornata piena di emozioni, ma ciò che pesa di più è la perdita di Elena Fanchini. Il mio cuore è con la squadra italiana che ora sta soffrendo”. Poi ha pubblicato un messaggio sui social: “Porgo le mie condoglianze a tutta la famiglia Fanchini che ha avuto un grande impatto forte e positivo sul nostro sport e sul nostro mondo con passione e gentilezza. Il mio cuore è anche con la squadra italiana, che è una famiglia per tutti noi e che ora soffre molto. Durante questi mondiali condividiamo l’hotel con gli azzurri e posso dire che il loro amore e la loro forza sono puri e veri, e io tifo per tutta la squadra, ora più che mai. Chi abbiamo perso non sarà mai dimenticato”.