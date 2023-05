Lecco, treni bloccati per l’alluvione: 10 ore di bus per la trasferta di Ancona

Il maltempo che sta colpendo il nord Italia sta avendo ripercussioni anche sullo sport nazionale. Il Lecco, impegnato nel 1° Turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C con una trasferta ad Ancona, ha infatti dovuto cambiare i suoi piani. Come al solito, era prevista la trasferta via treno ma, come ha fatto sapere l’ufficio stampa del club, l’alluvione ha bloccato i treni, obbligando quindi la società a partire con il bus. Tra l’altro, utilizzando anche un lungo e diverso initerario di viaggio, iniziato in mattinata alle 9:30, e con arrivo previsto alle 19:30 circa.