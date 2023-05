Formula E: Jeff Dodds nominato nuovo CEO

La Formula E annuncia che dal 5 giugno Jeff Dodds diventerà il nuovo CEO della categoria. Dodds prenderà il posto di Jamie Reigle, in carica dal 2019 al fianco del presidente Alejandro Agag. Durante i quattro anni da amministratore delegato, Reigle ha guidato la categoria nel periodo di pandemia e ha poi supervisionato l’introduzione del nuovo regolamento che ha dato origine alla GEN3, oltre ad essersi impegnato in nuove campagne finanziarie e comunicative che hanno garantito alla categoria elettrica una fama crescente. Reigle non abbandonerà del tutto la Formula E, ma ricoprirà il ruolo di consulente per il resto della stagione, al fine di garantire un cambio di leadership graduale.