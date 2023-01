Highlights e gol Monterosi-Crotone 1-1, girone C Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 57

Gara non molto intensa a Monterosi tra Monterosi e Crotone che termina con un pareggio per 1-1 nella gara di Serie C. Match che si sblocca al 42′ con Chiricò. Ospiti che rimangono in controllo del match per tutto il resto del tempo, ma in pieno recupero, al minuto 90’+2′, Costantino trova a sorpresa il gol del pareggio per i padroni di casa. Ecco gli highlights del match.