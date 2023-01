Formazioni ufficiali Athletic Bilbao-Real Madrid, Liga 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Athletic Bilbao e Real Madrid, sfida valida per la diciottesima giornata di Liga 2022/2023. Quando la squadra di Carlo Ancelotti saprà già il risultato finale del Barcellona, con i Blancos che potrebbero scendere in campo potenzialmente a sei punti di distanza dalla vetta. Non può permettersi passi falsi la squadra della capitale. Ancora assente Tchouameni, così come Alaba e Lucas. Quello di Bilbao è uno stadio sempre complicato in cui andare a giocare, come testimonia l’ultimo scontro diretto perso dal Real nella Copa del Rey della passata edizione. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di domenica 22 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ATHLETIC BILBAO-REAL MADRID

ATHLETIC BILBAO: Unai Simon; De Marcos, Paredes, Vivian, Yuri B; Zarraga, Vesga; Nico Williams, Sancet, Berenguer; Inaki Williams.

REAL MADRID: Courtois; Nacho, Rudiger, Militao, Mendy; Camavinga, Valverde, Dani Ceballos; Asensio, Benzema, Vinicius Jr.