Highlights e gol Catanzaro-Cerignola 4-0: Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 90

Gli highlights e le azioni salienti di Catanzaro-Cerignola 4-0, match della ventitreesima giornata del girone C di Serie C 2022/2023. Una rete di Biasci indirizza il match, prima della punizione vincente di Vandeputte. Nel finale è Iemmello a realizzare la doppietta della sicurezza e del definitivo poker. Sono 63 i punti in classifica per i giallorossi.