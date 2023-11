Highlights e gol Taranto-Messina 2-0: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Daniele Parasiliti

Gli highlights e le azioni salienti di Taranto-Messina, match terminato 2-0 e valido per l’undicesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Apre le marcature per la squadra di casa Bifulco al 15′. Il calciatore scaglia un mancino potentissimo dall’interno dell’area che finisce sotto la traversa. Lo stesso Bifulco concede il raddoppio sette minuti dopo. Al 21′ il tarantino fa uno slalom tra 4 maglie bianche, entra in area e calcia forte, doppietta e 2-0.