Bayern Monaco, infortunio per de Ligt: l’olandese costretto al cambio

Brutte notizie in casa Bayern Monaco. Nel match di DFB Pokal in casa del Saarbrucken infatti, Matthijs de Ligt ha rimediato un infortunio che lo ha costretto alla sostituzione. Mani nei capelli in panchina per il tecnico dei bavaresi Thomas Tuchel, che in questo avvio di stagione ha già dovuto fare i conti con diverse assenze. Nelle prossime ore si avranno aggiornamenti sulle condizioni del centrale olandese.

🔴🇳🇱 Matthijs de Ligt has just left the pitch injured in FC Bayern’s German Cup game against Saarbrücken. 🚑 pic.twitter.com/4trawzzuij — PITCH. (@PITCH_on_X) November 1, 2023