Highlights e gol Spal-Juventus U23 1-3: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 19

Il video con gli highlights di Spal-Juventus U23 1-3, gara valida per la ventitreesima giornata del Girone B di Serie C. Passa subito in vantaggio la formazione ospite al minuto 11 grazie alla rete di Guerra, e al 21′ arriva anche il raddoppio grazie a Damiani. La Spal accorcia subito le distanze con Rabbi al 27′ e ci prova a più riprese per il pareggio, senza riuscirci Nel finale arriva nel recupero il gol del definitivo 3-1 della Juventus U23 con Cerri. Di seguito i gol e le azioni salienti.