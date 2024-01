Liga: l’Atletico Madrid trova la doppietta contro Valencia

L’Atletico Madrid ha la meglio sul Valencia per 2-0. La squadra della capitale sblocca la partita negli ultimi attimi del primo tempo, Con Lino che trova la rete al quinto minuto di recupero. Nel secondo tempo, Depay non tarda a raddoppiare e porta il tabellone sul 2-0 al minuto 57. La formazione in trasferta non riesce a rispondere alle reti subite e l’Atletico porta a casa tre punti fondamentali per non farsi raggiungere dal Barcellona in classifica generale.