Highlights e gol Pordenone-Albinoleffe 1-0, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 1

Il Pordenone chiude in bellezza il campionato di Serie C, battuto di misura l’Albinoleffe. I padroni di casa terminano la stagione in seconda posizione grazie alla rete messa a segno da Pinato al 47esimo. Ospiti che invece scendono al penultimo posto, affronteranno il Mantova ai playout. Di seguito il video degli highlights.