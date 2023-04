Highlights e gol Lazio-Torino 0-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 21

Il video con gli highlights e i gol di Lazio-Torino 0-1, match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. All’Olimpico i granata passano in vantaggio nel primo tempo con la botta di Ilic che trova impreparato Provedel, poi autore di tante grandi parate. Nella ripresa a testa bassa attaccano i biancocelesti, entra anche Immobile ma non arriva mai l’opportunità per il pari. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.

LE PAGELLE