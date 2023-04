Highlights e gol Feralpisalò-Pro Sesto 2-1, girone A Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 11

Gli highlights e i gol di Feralpisalò-Pro Sesto, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del girone A del campionato di Serie C 2022/2023, in cui i padroni di casa guidati da Stefano Vecchi si sono imposti sulla formazione ospite mediante il punteggio di 2-1: decidono le reti realizzate da Simone Guerra e Karlo Butic; vano il gol ospite di Erik Gerbi. I verdeblù, dunque, celebrano la loro prima storica promozione in Serie B con un altro successo. Ecco tutte le azioni salienti e le marcature della partita.