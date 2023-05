Highlights e gol Picerno-Potenza 0-1, primo turno playoff Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 6

Gli highlightse i gol di Picerno-Potenza, match valevole per il primo turno dei playoff del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Avevano bisogno necessariamente di una vittoria gli ospiti per superare il turno e questa è arrivata. Un gol di Steffè a dieci minuti dalla fine consente al Potenza di superare questo primo round dei playoff.

TABELLONE

RISULTATI E MARCATORI