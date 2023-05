Juventus-Siviglia 1-1, Mendilibar: “Recupero finito? A volte aiutano te, a volte gli altri. Buon primo tempo”

Josè Luis Mendilibar ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Juventus-Siviglia 1-1, semifinale d’andata dell’Europa League 2022/2023. Il tecnico degli andalusi ha parlato della prestazione dei suoi ma anche delle condizioni di Ocampos: “Ho dovuto cambiarlo prima del previsto, adesso farà delle terapie e vedremo ma comunque non si è aggravato il problema che aveva già prima – spiega l’allenatore del Siviglia – Nel primo tempo abbiamo fatto bene, rubando tanti palloni ai nostri avversari. Poi nel secondo tempo forse ci siamo abbassati troppo, non so se per merito loro o per demerito nostro.”

Sul gol subito e le polemiche sul recupero già esaurito: “A volte succedono questi episodi, se non avessimo preso gol nessuno se ne sarebbe nemmeno accorto. Sicuramente l’angolo è stato assegnato dopo la fine del recupero, ma a quel punto devi farlo battere se non hai fischiato la fine. Nel calcio a volte vieni aiutato te, a volte gli altri.” Sulle possibilità di passare il turno: “Forse con una vittoria ci saremmo illusi, magari questo gol subito potrebbe essere un bene al ritorno – chiosa Mendilibar – Dobbiamo concentrarci sulla partita, dipenderà molto anche da come si schiererà la Juventus.”