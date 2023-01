Highlights e gol Gubbio-Fermana 1-3: Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 23

Gli highlights e le azioni salienti di Gubbio-Fermana 1-3, match della ventunesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. Apre Romeo, ma Bulevardi replica dopo undici minuti. Misuraca e Maggio nella ripresa chiudono i conti e blindano la vittoria per la squadra ospite. Seconda sconfitta di fila per il Gubbio di Braglia.