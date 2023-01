Roger Ibanez ammonito durante Milan-Roma: è una tegola per Mourinho, visto che anche lui salterà la Fiorentina per squalifica. Così come Mancini, anche il braccetto sinistro della difesa a tre dei giallorossi era diffidato e non potrà scendere in campo contro i viola all’Olimpico perché verrà fermato dal giudice sportivo della Serie A.