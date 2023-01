Highlights e gol Reggiana-Siena 4-0, girone B Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 25

Gli highlights di Reggiana-Siena, match valevole per la ventunesima giornata del girone B del campionato di Serie C 2022/2023, in cui la squadra padrona di casa ha spazzato via la formazione ospite mediante il netto e perentorio punteggio di 4-0: hanno deciso le reti messe a segno da Mattia Muroni, Jacopo Pellegrini, Elvis Kabashi ed Eric Lanini. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.