Highlights e gol Pordenone-Renate 1-1, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Sofia Cioli 19

Il video con gli highlights e i gol di Pordenone-Renate 1-1, match valido per la venticinquesima giornata del Girone A della Serie C 2022/2023. A decidere la partita le reti di Nepi e Palombi, entrambe nel primo tempo. I padroni di casa rischiano ora di essere agganciati in classifica dalla Feralpisalò in attesa della sfida di questa sera contro la squadra di Torrente. Il Renate rimane in sesta posizione in classifica a quota 39 punti. Di seguito gli highlights.