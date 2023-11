Highlights e gol Foggia-Messina 2-0: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone

Il video con gli highlights e i gol di Foggia-Messina 2-0, match valido per la quattordicesima giornata di Serie C 2023/2024. Nel girone C allo stadio Pino Zaccheria partita tra squadre a secco di vittorie da molto tempo, la sblocca nel primo tempo su rigore Peralta e porta in vantaggio i satanelli, quindi nella ripresa arriva il raddoppio a opera di Salines. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.