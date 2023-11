Basket Serie A1 2023: vincono Varese, Tortona e Pesaro

I match dell’ottava giornata di Serie A1 di basket si sono chiusi con due vittorie sul filo del rasoio, mentre un altro con un punteggio largo con il quale Cremona ha liquidato Pesaro. Nel pomeriggio, invece, una grande partita passata in rassegna è stata sicuramente Varese-Scafati che ha dato vita ad un finale al cardiopalma. Nel primo quarto parte forte Scafati con un parziale nei primi minuti di 11-0. Arriva fra la fine del primo quarto e l’inizio del secondo la reazione da parte di Varese che si affida almeno in un primo momento su Ulaneo. Nella metà del secondo quarto però Scafati scappa sul più 12 con Gentile in spolvero. Tutto farebbe pensare ad una fuga che sa di definitiva, ma nel basket tutto cambia rapidamente nei primi minuti. Infatti, nel terzo quarto McDermott si mette in luce con un paio di triple che siglano il sorpasso della squadra di casa. Nell’ultimo quarto Gentile tenta ancora la contro rimonta che però non arriva e Varese così si porta a casa la vittoria per 94-93.

Nell’altra partita del pomeriggio è arrivata la vittoria per Tortona contro Reggio Emilia. Nei primi due quarti Reggio Emilia tiene il muso davanti per gran parte della gara grazie ai canestri di Galloway. Nella seconda metà della partita inizia ad inanellare canestri su canestri Radosevic, autore anche del canestro del sorpasso per Tortona nel terzo quarto. Radosevic e Baldasso completano l’opera nel quarto quarto quando la partita culmina sul 77-90.

Nella terza partita serale larga vittoria per Cremona che passa su Pesaro. Una partita, quasi mai, in bilico in cui i padroni di casa hanno legittimato la loro superiorità emersa in campo peraltro. Sugli scudi e da menzionare le prestazioni di McCullough, Denegri e Zanotti.