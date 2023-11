Highlights e gol Monterosi-Virtus Francavilla 1-0: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Olivia Carbone 15

Monterosi trova la vittoria per 1-o contro la Virtus Francavilla. Si rivela cruciale la rete di Vano al 73′, con i padroni di casa che ritrovano il successo in casa per la prima volta da dicembre 2022. Ecco il video dei gol e degli highlights.