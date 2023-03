Highlights e gol Crotone-Catanzaro 1-1, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 85

Termina in pareggio la sfida da alta classifica tra Crotone e Catanzaro valevole per la 31esima giornata di Serie C 2022/23. Il match viene sbloccato nella seconda frazione di gioco dal gran destro di Mogos, poi è il tiro dalla distanza di Verna al 72′ a rimettere il risultato in equilibrio. Di seguito gli highlights del match.