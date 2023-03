Manchester City-Lipsia, Rose: “Serve equilibrio, Olmo ha 20 minuti nelle gambe”

“Abbiamo giocato contro il City tre settimane fa, sappiamo cosa aspettarci. Bisogna trovare l’equilibrio giusto contro una squadra del genere. Tutti conoscono le qualità di Erling Haaland, ma siamo stati in grado di contenerlo abbastanza bene nella gara d’andata. Tuttavia non è l’unico pericolo, il City è una squadra di livello mondiale, servirà la massima attenzione”. Queste le parole del tecnico del Lipsia Marco Rose alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Manchester City. Si riparte dall’1-1 dell’andata, con un Dani Olmo in più. Lo spagnolo si è allenato in gruppo negli ultimi tre giorni: “Sta meglio, domani potrà darci una grande mano anche se ha solo 20 minuti nelle gambe”.