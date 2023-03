Liga 2022/23: Morata prende il mano l’Atletico e firma la vittoria, 1-0 contro il Girona

L’Atletico Madrid vince sul finale contro il Girona nella 25esima giornata di Liga 2022/23. Gli uomini di Simeone non mollano e trovano la rete all’ultimo istante convalidando la terza posizione in classifica, i padroni di casa invece restano in dodicesima posizione con 30 punti.

Nella prima frazione sono gli ospiti a tentarci maggiormente, è Carrasco a sfiorare il vantaggio al 26esimo: dopo aver concluso in rete dalla media distanza è Gazzaniga ad effettuare un miracolo sull’angolino basso di sinistra. Poi altre due chance sul finale prima col tiro di Depay e poi col colpo di testa di Hermoso. La seconda frazione di gioco inizia con una reclamazione da parte dei rossobianchi di un rigore non concesso dal direttore di gara. La decisione non cambia e il risultato resta sullo 0-0. Sul finale arriva l’unica occasione dei padroni di casa con il rito di Riquelme alla sinistra, blocca facile Oblak che ferma un tiro senza troppa potenza. Al 94esimo è Morata a regalare la vittoria ai biancorossi, il neo entrato si posiziona bene in area e dopo un rimpallo favorevole ribatte il pallone in rete firmando il definitivo 0-1 al de Montilivi.