Highlights e gol Catania-Pescara 2-0, Coppa Italia Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 53

Il video con gli highlights di Catania-Pescara 2-0, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. A decidere l’incontro sono le reti messe a segno nella ripresa da Castellini al 67′ e da Zammarini nel recupero. Gli etnei volano dunque in semifinale, dove affronteranno la Lucchese che ha sconfitto l’Avellino ai supplementari.