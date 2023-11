Highlights e gol Avellino-Virtus Francavilla 1-1: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 9

Gli highlights e le azioni salienti di Avellino-Virtus Francavilla 1-1, match della dodicesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Dopo cinque vittorie di fila arriva un passo falso per l’Avellino, che al Partenio viene fermato sul pareggio dal Francavilla. Polidori apre le danze, ma ci pensa Gori a ristabilire la parità. Di seguito, ecco le azioni salienti del match.