Serie A2 Basket 2023/24: Verona e Cividale battono Forlì e la RBR

Il sabato di basket di Serie A2 è passato in rassegna con risultati che testimoniano l’equilibrio che vige nei gironi. Il Verona in casa ha battuto Forlì e così lo ha raggiunto a quota 12 punti in vetta alla classifica. Vittoria anche per Cividale che si toglie dalle parti bassi della classifica e supera la RBR che si ferma a quota 4 in classifica.

Verona con una prova convincente trova una grande prestazione nel primo quarto che gli fa chiudere il parziale avanti. Nel secondo tempo è un terzo quarto condotto da grande squadra che permette ai veneti di staccare Forlì e di vincere la partita con un punteggio definitivo di 96-82. Passa anche Cividale contro la RBR grazie ad 82-77, nutrito e cresciuto all’over time dopo la parità nei tempi regolamentari. All’over time il 15-10 definitivo fa pendere la partita a favore dei padroni di casa.