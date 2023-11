Milan-Udinese 0-1, Salvini: “Imbarazzanti, sia in campo che in panchina”

“Imbarazzanti, in campo in panchina”. Il vicepresidente del consiglio e ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, non nasconde la delusione per la clamorosa sconfitta del suo Milan in casa contro l’Udinese che fin qui non aveva ancora mai vinto. Un messaggio chiaro di sfiducia nei confronti di Pioli, ritenuto dunque dal tifoso vip rossonero tra i principali responsabili di questo momento negativo.