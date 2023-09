Highlights e gol Atalanta U23-Pro Vercelli 2-0: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 49

L’Atalanta U23 si impone per 2-0 contro la Pro Vercelli nella quinta giornata del Girone A di Serie C 2023/24. I nerazzurri pongono subito in discesa il match e al quarto minuto di gioco sbloccano il risultato con Bernasconi, raddoppia poi Mallamo sul finale di primo tempo. Reti inviolate nella ripresa. Di seguito il video con gli highlights.