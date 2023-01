Highlights Ancona-Pontedera 3-0, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 4

L’Ancona batte il Pontedera 3-0 nel primo match dopo le festività del girone B di Serie C 2022/2023. Decidono la rete di Petrella e la doppietta di Di Massimo nel primo tempo. Ancona che sale a 35 punti in classifica in sesta posizione a -1 proprio dal Pontedera. Nella prossima giornata i ragazzi di Colavitto se la vedranno in trasferta sul campo della Fiorenzuola. Il Pontedera proverà a ripartire contro la Lucchese.