NBA 2022/2023: vincono Boston e Denver, Bucks ok in rimonta

I risultati dell’NBA 2022/2023 per quanto riguarda la notte tra lunedì 9 e martedì 10 gennaio. Una notte che ha visto poche sorprese, con la vittoria di tutte le prime della classe in entrambe le Conference. A Est, terzo successo consecutivo per i Boston Celtics, che si impongono per 107-99 in casa contro i Chicago Bulls dopo aver dominato i parziali dei primi tre quarti: Tatum top scorer con 32 punti, ma spicca anche il contributo della panchina con 34 punti, di cui 20 segnati dal solo Williams. Successo speculare per Denver Nuggets contro i Los Angeles Lakers, privi di LeBron James: 122-109 con Murray che chiude a 34, mentre Jokic aggiunge un’altra tripla doppia (14-11-16).

Tornano alla vittoria i Milwaukee Bucks, e lo fanno in rimonta al termine di una partita molto combattuta contro i New York Knicks, che a loro volta si fermano dopo quattro successi di fila. 107-111 il risultato finale, maturato grazie al 29-38 di parziale di Antetokounmpo (22 punti e 10 rimbalzi) e compagni. Ai Knicks non basta una serata da 44 punti di Brunson. Perdono anche gli Orlando Magic, surclassati dai Sacramento Kings per 136-111: 30 i punti di Barnes, con ben otto giocatori andati in doppia cifra. Paolo Banchero è il top scorer dei suoi con 17 punti, frutto del 45% dal campo, con sole due triple entrate sulle sette tentate.

NBA 2022/2023 – Risultati notte tra lunedì 9 e martedì 10 gennaio

