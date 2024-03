Serie A: il derby Milan-Inter si giocherà per la prima volta di lunedì

Milan-Inter si giocherà lunedì 22 aprile. Per la prima volta, il derby della Madonnina sarà collocato nel monday nighy, su richiesta dei rossoneri che giovedì sera giocheranno il ritorno dei quarti di Europa League contro la Roma, che a sua volta ha chiesto il posticipo al lunedì della sfida contro il Bologna. Alle ore 20.45 si giocherà dunque la stracittadina tra rossoneri e nerazzurri, alle 18.30 la partita dell’Olimpico.

L’ufficialità arriverà nella giornata di domani (sarebbe dovuta arrivare oggi, ma per il lutto della morte di Joe Barone si è rimandato tutto a domani), ma nel frattempo a QSVS ha parlato in esclusiva Butti, della Lega Serie A: “Lo slot migliore per Milan-Inter sarebbe stato domenica pomeriggio, un po’ come accade in Premier League. Lo slot naturale per noi invece sarebbe stato domenica sera, nostro slot abituale per le partite cartello. Ma il Milan c’ha chiesto di giocare lunedì perché giovedì ha il ritorno di Europa League, con la possibilità di andare ai supplementari”.