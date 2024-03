Basket, Eurolega 2023/24: la Virtus Bologna cade sul difficile campo dello Zalgiris, si complica la rincorsa play-off

Lo Zalgiris Kaunas supera 96-81 la Virtus Bologna nella 30esima giornata di Eurolega e complica la rincorsa play-off dei bianconeri. La formazione di coach Andrea Trinchieri fa valere il fattore campo, sbancato negli ultimi tre mesi solo dall’Olympiakos, e vince meritatamente allungando nel finale. La classifica ora non sorride più alla squadra di Luca Banchi, che a quattro gare dalla conclusione della regular season è invischiata nella bagarre tra play-off e play-in. Il prossimo appuntamento delle V nere sarà venerdì sempre in trasferta, sul difficile parquet della Stella Rossa.

RISULTATI E CLASSIFICA

LA CRONACA – Gran partenza per entrambe le formazioni, che trovano subito un paio di conclusioni pesanti dall’arco. Dobric è caldissimo e piazza tre triple con cui prova ad allungare la Virtus, ma dall’altra parte rispondono Giedraitis dall’arco e Birutis nel pitturato e tengono lì Kaunas. La formazione ospite mantiene il vantaggio, ma senza riuscire ad arrivare a più di un possesso di margine, e il canestro con fallo di Sumner firma la parità a quota 22 a fine primo quarto. Nei secondi 10′ l’impatto di Abass è più che positivo con 7 punti in pochi minuti, ma i padroni di casa trovano due triple consecutive con Dimsa e rimangono a ruota. Anche Sumner continua a martellare, ma Banchi pesca dalla panchina Lomazs che risponde presente: il play lettone infila 7 punti con un 3/3 dal campo e consente alle V nere di rimanere avanti. Gli ultimi secondi del quarto sono tutti a favore degli ospiti: Belinelli firma il canestro e fallo, poi con 6 decimi rimasti Lundberg infila il buzzer beater da sotto e manda la sua squadra agli spogliatoi avanti 49-43.

La ripresa è tutta a tinte biancoverdi, mentre Bologna tarda a rientrare in partita. I padroni di casa ne approfittano e tornano a contatto con Birutis e Ulanovas, poi grazie al talento di Evans allungano fino al +7 grazie ad un parziale complessivo di 15-2 in 4′. Nel momento del bisogno Shengelia si prende sulle spalle la sua squadra e con 6 punti in fila riporta sotto la Virtus, che con la tripla di Pajola torna in parità. Il finale di quarto però sorride allo Zalgiris che torna avanti di 5 punti grazie a Sumner. Negli ultimi 10′ ancora una volta l’inizio è tutto a favore della formazione di Trinchieri, che per la prima volta nel match arriva alla doppia cifra di vantaggio. Lekavicius trova due triple in fila, ma lato Virtus Lomazs è in serata di grazia e tiene in vita i suoi. I biancoverdi però, sospinti dal loro pubblico, amministrano il vantaggio e anzi allungano nel finale fino al definitivo 96-81, gap anche troppo ampio per quanto visto nei 40′.