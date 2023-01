Formazioni ufficiali Virtus Entella-Vicenza, Coppa Italia Serie C 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Entella e Vicenza, sfida valida come semifinale d’andata della Coppa Italia di Serie C 2022/2023. I padroni di casa provano a sfruttare il fattore campo in questa prima partita e indirizzare subito questo penultimo atto della competizione, ma di fronte si troveranno un Vicenza che anche in trasferta è sempre in grado di dire la sua. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di mercoledì 18 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI VIRTUS ENTELLA-VICENZA

VIRTUS ENTELLA: in attesa

VICENZA: in attesa