Mancini ai funerali di Vialli: “Resterai sempre con noi Luca”

Roberto Mancini, Ct della Nazionale Italiana, ha parlato nella cerimonia funebre di Gianluca Vialli, scomparso circa due settimana dopo una lunga battaglia con il cancro. Ecco le sue parole: “Si è detto tutto su di lui, è stato un grande uomo, va ringraziato il presidente Gravina per averci permesso di lavorare insieme in questi anni. Gli anni dell’Europeo per Luca sono stati belli e importanti, gli hanno dato una gioia straordinaria. Luca fa parte di quei personaggi immortali che saranno sempre con noi”.